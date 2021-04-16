أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على أغلب ولايات شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت على الموقع الالكتروني للديون، أن أمطارا غزيرة ستستمر في التهاطل، إلى غاية صبيحة يوم غد السبت على ولايات الطارف، عنابة، قالمة، تبسة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، سكيكدة، قسطينة، جيجل، ميلة، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية، ستتراوح بين 30 و40 ملم.

فيما أضاف ذات المصدر، أن تساقط الأمطار يستمر على كل من الولايات: البويرة، بومراس، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان ، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال من نهار اليوم الجمعة.