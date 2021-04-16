أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت على الموقع الالكتروني للديون، أن أمطارا غزيرة ستستمر على الولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، بالإضافة إلى ولاية الوادي، المغير، تقرت وأولاد جلال، وذلك إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد السبت.

ووفق المصدر، فإن الكمية المتساقطة راوح بين 30 و40 ملم وتجاوز 50 ملم في بعض الأحيان.

وفي نشرية خاصة أخرى، أضاف المصدر، أن أمطارا غزيرة تتراوح بين 20 و30 ملم وتتجاوز 40 ملم في بعض المناطق، تجتاح كل من الولايات باتنة، أم البواقي، بسكرة، خنشلة وتبسة، بالإضافة إلى الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا من اليوم إلى غاية التاسعة من صباح يوم غد السبت.

فيما أشارت نشرية خاصة ثالثة، إلى تساقط أمطار غزيرة تتراوح ما بين 15 و25 ملم على الولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بالإضافة إلى البويرة، المدية، عين الدفلى، والشلف، وذلك ابتداء من الواحدة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.