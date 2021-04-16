تفوق وفاق سطيف على ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0)، سهرة الخميس إلى الجمعة، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، لحساب تسوية رزنامة الجولة ال17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، من قبل اللاعب بكاكشي (د 59) لفائدة "الوفاق".



على ضوء هذه النتيجة ينفرد الوفاق السطايفي مجددا بصدارة جدول الترتيب العام برصيد 39 نقطة ولقاء متأخر، بالمقابل تجمدت "الشبيبة" عند الصف الخامس بمجموع 31 نقطة ولقاء متأخر كذلك.



وتتواصل تسوية رزنامة البطولة الوطنية بإجراء لقاءين غدا الجمعة بداية من الساعة 00ر16.



الخميس 15 أفريل:

وفاق سطيف - شبيبة القبائل



الجمعة 16 أفريل (الجولة 14):

نجم مقرة - شباب بلوزداد (00ر16)

شبيبة سكيكدة - مولودية الجزائر (00ر16)



الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 39 18

2. شبيبة الساورة 36 18

3. مولودية وهران 33 19

4. أولمبي المدية 32 19

5. شبيبة القبائل 31 18

--.جمعية عين مليلة 31 19

7 . شباب قسنطينة 30 19

8 . اتحاد الجزائر 28 18

9 . نادي بارادو 27 19

10. شباب بلوزداد 26 15

11. مولودية الجزائر 25 16

12. سريع غليزان 24 19

13. أولمبي الشلف 20 19

--. وداد تلمسان 20 19

15. نصر حسين داي 19 19

--. اتحاد بسكرة 19 19

17. نجم مقرة 15 17

--. اتحاد بلعباس 15 18

19. شبيبة سكيكدة 8 17

20. أ. برج بوعريريج 5 17



مباريات متبقية:



الثلاثاء 20 أفريل (الجولة 15):

أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (30ر22)



الأحد 25 أفريل (الجولة 16):

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة (00ر16)

أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر (30ر22)



(الجولة 18):

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (30ر22)

شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف (00ر16)



الجمعة 30 أفريل (الجولة 18):

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر (00ر16)

مولودية الجزائر - نجم مقرة (30ر22).