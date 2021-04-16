انتخب شرف الدين عمارة رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، للعهدة الأولمبية 2021-2024، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، التي جرت سهرة امس الخميس، بالجزائر العاصمة.



و تحصلت قائمة المترشح-الرئيس على 75 صوتا ب "نعم"، مقابل 13 صوتا ب "لا" من أصل ال88 المعبر عنها من قبل أعضاء الجمعية العامة للاتحادية.



وشهدت المعركة الانتخابية دخول رئيس مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، كمترشح وحيد بمعية قائمة مكتبه الفيدرالي.



وبهذا يعتلي شرف الدين عمارة (57 سنة) رئاسة "الفاف" لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس المنتهية ولايته، خير الدين زطشي، الذي لم يترشح مجددا.