احتج بمدينة بسكرة سهرة الخميس عدد هام من التجار و اصحاب المحلات و المقاهي بتنظيم وقفة سلمية امام مقر الولاية للمطالبة برفع الحجر الذي تسبب لهم في خسائر مادية و احالهم على البطالة.



اعرب عدد من التجار المحتجين عن استيائهم من استمرار ادارج ولاية بسكرة ضمن الولايات التسعة المعنية باجراءات الحجر .و حسبهم ان ارقام المصابين بكورونا تراجعت بشكل لافت في ربوع الولاية و اغلقت مصالح كوفيد في جميع المستشفيات ، مقابل ذلك لم يرفع الحجر حيث تفاجؤوا بهذا القرار الذي وصفوه بغير المنطقي.



و اضاف هؤلاء ان فرض غلق المحلات التجارية على الحادية عشر ليلا لا يسمح بممارسة نشاطاتهم ، فبالكاد يفتحون ساعة بعد صلاة التراويح ليجبرون مرة اخرى على الغلق .



و شددو ا بالقول انهم لم يعودوا قادرين على تسديد مخلفات الايجار و الاعباء الجبائية و شبه الجبائية .و ذكر من تحدث الينا بان جائحة كورونا احالت مئات التجار بمختلف النشاطات على الافلاس ؛ فالبعض اجبر على بيع تجهيزاته لتسديد الكراء .



و طالب المحتجون والي الولاية التدخل و النظر لهم بعين الرحمة لاجل رفع الحجر او النظر في توقيت فرضه الذي لم يعد مناسبا خاصة و ان شهر رمضان يعد فرصة لمحلات بيع الملابس و المقاهي للاسترزاق و تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال اشهر الجائحة .