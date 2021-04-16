تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس يوم الخميس من حجز ما يعادل 2,3 كغ من الكيف المعالج إضافة إلى مبلغ مالي مقدر ب 164 مليون سنتيم اعتبرت من عائدات الترويج من خلال عملية مكنت أيضا من توقيف شخصين في العقد الثالث والخامس من العمر بالتزامن مع حجز سيارة من نوع "داسيا داستر".



حدث هذا على خلفية استغلال أفراد الشرطة القضائية لمعلومات قيمة أفادت بقيام مشبوهين بترويج المخدرات باستعمال سيارة سياحية، ما عجل بوضع خطة محكمة مكنت من الإيقاع بالمروجين الذين قدموا أمام هيئة النيابة.



وقد سبق لنفس المصالح وان تمكنت منذ ايام قليلة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة من خلال عملية تم من خلالها حجز 2640 قرصا إضافة إلى مبلغ مالي مقدر ب 144 مليون سنتيم.