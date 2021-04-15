أصدر القضاء التونسي الخميس، قرارا بفرض غرامة مالية على رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف في قضايا أخرى تتعلق بتبييض أموال.



وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي "أصدرت المحكمة قرارا الأربعاء بغرامة مالية في حق نبيل القروي بقيمة تناهز 19,5 ملايين دينار (حوالي 6 مليون يورو)".



ويذكر أن التحقيق بدأ النظر في القضية في العام 2012 وتتعلق "بعدم التصريح الجمركي بعائدات مالية في عمليات تصدير"، وفقا للدالي. وقد تم توقيف القروي في 24 ديسمبر الفائت، بعد أن أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه.



ويلاحق القضاء القروي منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.