تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة الحمادنة بولاية غليزان من توقيف شخص عن قضية إستغلال خدمة الإتصال السمعي البصري دون رخصة وحيازة أجهزة متطورة حساسة آتية عن طريق التهريب وهذا بعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص لممارسة نشاط البث التلفزي بدون رخصة مع حيازة أجهزة متطورة حساسة ذات منشأ أجنبي أتية عن طريق التهريب.



بعد عملية التفتيش التي خضع لها مسكن المعني بالأمر تم حجز منظومة خاصة بالاستقبال و البث و 18 جهاز رقمي وبعض المعدات التقنية و الحواسب، وبعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية سلمت المحجوزات لمفتشية أقسام الجمارك.