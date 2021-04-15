شهد عصر يوم الخميس الطريق الوطني رقم 13 في شطره الرابط بين مدينة سيدي بلعباس وبلدية تلاغ حادث مرور أليم أفضى إلى وفاة شخص في ال 38 سنة من العمر إضافة إلى ابنه الذي لا يتعدى سنه ال 10سنوات، في أعقاب اصطدام عنيف كان قد وقع بين سيارتين سياحيتين غير بعيد عن مقر بلدية بن عشيبة الشيلية.



وكان أفراد الفرقة القطاعية للحماية المدنية التابعين للبلدية المذكورة قد تكفلوا بتحويل الجثتين صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس ، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.