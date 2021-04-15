أصدر الرئيس عبد المجيد تبون أمس تعليمة إلى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن تقضي بتمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين لسنة 2020 إلى غاية تاريخ 31 جوان المقبل.

وأفاد مصدر رسمي بأنه بناء على هذا القرار سيكون أمام كافة المتعاملين الاقتصاديين، المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2020، متسع من الوقت لإنهاء إعداد الحصائل المالية والجبائية، بما يراعي الظرف الصحي الذي تمر به البلاد جراء جائحة كوفيد 19 التي ألقت بثقلها على النسيج الاقتصادي والتجاري ومختلف شرائح المجتمع.