سلطت على المدرب المستقيل لاتحاد الحراش، جمال مناد، عقوبة لمدة ستة أشهر منها ثلاثة غير نافذة، وغرامة مالية قدرها 35.000 دينار، بسبب تصرف غير رياضي إزاء رسمي المباراة، وذلك عقب لقاء، اتحاد الأخضرية - اتحاد الحراش الذي جري يوم الخميس الماضي، لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة القسم الثاني (مجموعة الوسط).

وأوضحت لجنة الانضباط للرابطة الوطنية لكرة القدم (هواة) بأن مدرب اتحاد الحراش، كان قد عوقب يوم 19 فيفري بسبب قيامه بنفس التصرف خلال لقاء فريقه أمام أمل بوسعادة.

ويتنقل اتحاد الحراش الذي يحتل المركز الخامس (بمجموع 17 نقطة) في الترتيب العام، يوم السبت إلى الأربعاء لمواجهة الفريق المحلي أمل الأربعاء لحساب الجولة 12 للمنافسة.