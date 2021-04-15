سيسمح لكل فريق بتغيير خمسة لاعبين على الأكثر في كأس الرابطة، وهي المنافسة التي أعيد بعثها بصفة استثنائية هذا الموسم والتي ستنطلق يوم الجمعة بمباراة أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران، لحساب الدور التمهيدي، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وتوضح اللجنة الفدرالية للتحكيم بأن "كل فريق سيستفيد على الأكثر من ثلاث فرص للقيام بالتغيير".

وحسب نفس المصدر، فإنه بإمكان كل فريق تغيير لاعبين خلال فترة الراحة ما بين الشوطين. وفي حال إجراء وقت إضافي، لا يمكن إجراء أي تغيير إضافي عن الخمسة المسموح بهم.

في المقابل، إذا لم يستغل الفريق العدد الأقصى للتغييرات (5) أو فرص التغيير (3) فبإمكانه القيام بها خلال الوقت الإضافي.

ويمكن للفريق إجراء تغييراته مباشرة قبل انطلاق الوقت الإضافي أو بين شوطيه إن لم يستهلك كل التغييرات.

برنامج مباريات الدور التمهيدي:

الجمعة 16 أفريل:

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران (22:30)

الثلاثاء 20 أفريل:

أولمبي المدية - أولمبي الشلف (16:00)

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة (16:00)

مقرة : نجم مقرة - شباب قسنطينة (16:00).