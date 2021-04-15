أوقفت مصالح الأمن الحضري الخارجي بلدة صالح بوالشعور جنوبي سكيكدة، خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تورطوا في شجارات عنيفة استعملت فيها الأسلحة البيضاء وأدخلت الرعب في أوساط المواطنين.

واستنادا إلى خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة، فإن المصلحة قد استقبلت نداءات المواطنين على الرقم الأخضر مفادها شجارات عنيفة ومتكررة بين مجموعة من الشباب استعملت فيها الكلاب المدربة والأسلحة البيضاء والشماريخ ما أثار الرعب بين سكان الحي والمناطق المجاورة.

الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالحروش تحركت بسرعة استجابة لنداءات المواطنين وتمكنت من تشخيص الأشخاص المتورطين في المشاجرات والذين يضيف مصدر الخلية فور رؤيتهم للشرطة لاذوا بالفرار ليتم توقيفهم، كما مكنت العملية من حجز كمية من الأسلحة البيضاء المستعملة في المشاجرة، سيوف وخناجر إضافة إلى أقراص مهلوسة وكمية من المخدرات.

وقد بينت مجريات التحقيق أن الشجار يعود إلى خلافات بين الأطراف المتشاجرة الذين تم تقديمهم اليوم الخميس أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش التي تابعتهم بتهمة المشاركة في عصابة الأحياء، حيازة وممارسة الشبيهة لمهنة الصيدلة، طمس معالم الجريمة، حيازة المخدرات لغرض البيع، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر، أين صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.