دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الشعب الجزائري إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليه بكل حرية خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للعلم "أغتنم هذا اليوم من أيام الذاكرة الوطنية لأدعو كافة الشعب الجزائري، بكل شرائحه وفئاته إلى التعبير بكامل الحرية وبأسمى الطرق الحضارية عن اختياره لممثليه، ونحن على أبواب استحقاقات سياسية، في ظلِّ تحدياتٍ داخلية وخارجية".

وأضاف الرئيس تبون أن هذه التحديات تستوقف الجميع لتغليبِ مصلحة الوطن عن ما سواها من النزعات والاعتبارات الضيقة، مجدد ثقته في بنات وأبناء الجزائر الذين سيمضون –حسبه- إلى وضع هذه اللبنة الأساسية في مسار بناء جزائر جديدة، ولن ينال من عزمهم خداع أُولئك الذين سقطوا في وحل محاولات زعزعة الاستقرار وبث الفرقة.

وتابع الرئيس في رسالته "أنوه بجهود الوطنيين المخلصين وتثمين وقوف الشباب بالتزامهم الوطني ووعيِّه بالرهانات الحالية، في وجه تكالب المساعي العدائية التضليلية، ومخططاتها التآمرية الرامية إلى المساس بتماسك الشعب الجزائري وقداسة الوحدة الوطنية".

وأكد الرئيس تبون "إننا ونحن نحتفل بذكرى يوم العلم، نرفع نداءنا عاليا إلى بنات وأبناء الجزائر ليجعلوا من أيامهم كلِّها احتفالاً بالعلم، وسعيًا وراء كل جديد في عالم المعرفة والإبداع والتكنولوجيا".