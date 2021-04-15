كورونا: 167 إصابة جديدة

أخبار الوطن
15 ابريل 2021 () - إسلام.ب
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سجلت الجزائر 167 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وفق آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الخميس.

كما أعلن نفس المصدر إحصاء 3 وفيات و119 حالة شفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد حاليا 16 مريضا في العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 119.142 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83.048 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.144 حالة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.

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