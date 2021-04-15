سلم إرهابي، ينشط في منطقة الساحل، نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار وفق ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، سلّم الإرهابي المُسمى "بن خية إبراهيم"، المدعو "إبراهيم بيبليك"، نفسه يوم أمس، الأربعاء 14 أفريل 2021 للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".

وأضاف بيان الوزارة "الإرهابي الذي التحق سنة 2016 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزنين بالإضافة إلى كمية من الذخيرة".