أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية عن وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورنا، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

وبحسب السلطات الصحية الإيطالية، تم إنتاج ما يقرب من 4 ملايين جرعة من هذا اللقاح في البلاد من مجموع 14 مليون جرعة.

وتلقى نحو 10 ملايين شخص الجرعة الأولى، أي 16.4% من السكان، وما يزيد قليلا عن 4 ملايين شخص أكملوا دورة التطعيم أي تلقوا الجرعة الثانية.

هذا وقد قرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.