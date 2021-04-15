اعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" في بيان لها اليوم الخميس عن فسخ عقدها المبرم مع شركة "بتروسلتيك" المتعلق بالبحث واستغلال المحروقات في محيط إيزاران، مؤكدة أن هذا الإجراء "يحترم مضمون البنود التي تعترف بهذا الحق".

وجاء في بيان الشركة : "فسخت سوناطراك بتاريخ 12 أبريل 2021 عقدا في مجال البحث واستغلال المحروقات في محيط إيزاران (الرقعتان 228 و229 أ)، والذي كان قد ابرم بتاريخ 26 سبتمبر 2004 مع شركة بتروسلتيك الدولية، في إطار القانون 86-14 المؤرخ في 19 أوت 1986، المعدل والمتمم, والمتعلق بنشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات ونقلها عبر الأنابيب".

وأوضحت "سوناطراك" في هذا الصدد أنها قامت بهذا الفسخ مع احترام مضمون العقد المذكور، لاسيما البنود التي تعترف بهذا الحق.

وجاء قرار الفسخ بعد أن طلبت "دون جدوى" من "بتروسلتيك" الامتثال لالتزاماتها التعاقدية، يضيف نفس المصدر.

وبموجب تبليغ هذا القرار للطرف المعني المتمثل في "بتروسلتيك" الدولية، فقد تم تحديد الآجال لنقل النشاطات النفطية التي كانت تقوم بها هذه الشركة إلى سوناطراك، وفقا لذات البيان.

وكانت نسبة مساهمة شركة "بتروسلتيك", التي قدرت بـ 75 بالمائة عند إمضاء العقد، قد انخفضت بشكل محسوس إثر عملتي بيع متتاليتين لحقوقها والتزاماتها، وذلك بموجب تعديلات على العقد لتصبح هذه النسبة 38,25 بالمائة.

تجدر الإشارة أن مخطط تطوير المشروع الذي تمت الموافقة عليه سنة 2012 يتضمن دخوله حيز الخدمة في 2017 ,بمستوى إنتاج يقدر بـ 10 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز و17 ألف برميل في اليوم من غاز البترول المميع و 11,5 ألف برميل في اليوم من المكثفات.