اعتقل "مشتبه به" في اغتيال رئيس تنسيقية حركات الأزواد سيدي إبراهيم ولد سيداتي أول أمس الثلاثاء، بمطار باماكو.

وقالت وسائل الإعلام المالية، اليوم الخميس، أنه "في صباح يوم الأربعاء 14 أفريل، اعتقلت الشرطة في مطار باماكو من بين ركاب متوجهين الى تمبكتو (المنطقة الشمالية الغربية) رجل يعتبر أحد المشتبه بهم في اغتيال سيدي إبراهيم ولد سيداتي ".

وأضافت المصادر أن " المشتبه به لا يزال بين يدي فرقة التحقيق القضائي، هو شاب مالي الجنسية ويدير شركة مملوكة لوالده الراحل ".

وذكرت وسائل الإعلام المالية أن الشرطة لا تستبعد القيام بعمليات اعتقال أخرى، دون أن تتغاضى عن أيه احتمالات بشأن عملية الاغتيال، ومنها: "تصفية حسابات أو فرضية الإرهاب أو صراعات النفوذ في منطقة تمبكتو".

وقال العديد من المراقبين أن من وصفوهم بـ "أعداء السلام هم من ارتكبوا أو أمروا " بعملية اغتيال رئيس تنسيقية حركات الازواد.

واغتيل سيدي إبراهيم ولد سيداتي " يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بباماكو في هجوم من طرف شخصين مسلحين لم تحدد هويتهما"، حسبما أعلنه يوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، آلمو آغ محمد، الناطق باسم تنسيقية حركات الأزواد، الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأكد آلمو أغ محمد أنه "لا يمكن حاليا التفكير سوى في حقيقة أن تنسيقية حركات الأزواد قد استهدفت مباشرة عبر أبرز شخصية فيها".

وطالبت التنسيقة في بيان لها بضرورة " فتح تحقيق مستقل وشفاف مع التزام القوي من طرف السلطات الانتقالية ومن الأطراف المعنية بمسار السلام في مالي ومن بينها الوساطة الدولية عبر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)".

من جهتها، أدانت الحكومة المالية في بيان صحفي الاغتيال "الشنيع لأحد الفاعلين المهمين في عملية السلام في مالي".

وقالت الحكومة المالية، في بيان إنها "تدين هذا العمل الشنيع وتأسف لخسارة أحد اللاعبين المهمين في عملية السلام في مالي"، مشيرة إلى أنه "سيتم فتح تحقيق لإلقاء الضوء على ملابسات ومرتكبي هذا العمل واعتقالهم وتقديمهم للعدالة".