تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان من توقيف شخص وحجز1907 قرص مهلوس، حيث جاءت القضية بناء على معلومات مؤكدة وردت لذات الفرقة تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب على مستوى أحد الأحياء بمدينة وادي أرهيو.

وبعد ترصد المشتبه فيه تم توقيفه على متن مركبة من نوع 504 باشي، وبعد إخضاعه إلى عملية التلمس الجسدي وتفتيش المركبة تم ضبط بحوزته على 120 قرص مهلوس، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة عثر بمسكنه على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1787 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، وقد أحيل مروج السموم أمام العدالة.