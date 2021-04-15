اتفق سفير الجزائر بتركيا مراد عجابي مع كنعان كوسان الرئيس المدير العام لـ "مجموعة ديكينسان" التركية، على تقديم منح لدراسة الطب في جامعة تركية، لفائدة طالبات جزائريات.

وحسب ما أفاده منشور السفارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، فإن "السفير مراد عجابي أدى زيارة مجاملة إلى رئيس جامعة ماردين آرتوكلو، البروفيسور إبراهيم أوزجوشار. وتباحث الطرفان حول سبل تكثيف التعاون بين الجزائر وتركيا في المجال الجامعي".

وأضاف المصدر ذاته، أنه من "خلال هذا اللقاء الذي حضره كنعان كوسان، الرئيس المدير العام لـ "مجموعة ديكينسان" التركية التي تنشط في كلا البلدين، تقدم كوسان باقتراح إلى السفير عجابي ورئيس جامعة آرتوكلو يتم بموجبه إعداد برنامج تعاون جامعي لفائدة الطلبة الجزائريين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا بذات الجامعة الكائنة بمدينة ماردين، حيث تكرم كوسان، كخطوة أولى، بتمويل ما لا يقل عن عشرين منحة لفائدة طالبات جزائريات في تخصص الطب".

وبهذا تقدم السفير عجابي والبروفيسور أوزجوشار بالشكر الجزيل نظير هذا العرض الكريم، واتفقا على العمل سوية ومع الجهات المعنية في البلدين بغرض تجسيد هذا المشروع الهام في أقرب الآجال الممكنة.