ضربت "الخبر" يوم الأحد الفارط لقرائها المشاركين في مسابقة "الخبر" الكبرى موعدا جديدا مع الفرح، حيث جرت عملية السحب للأسبوع الثالث على التوالي بمقر الجريدة في حيدرة بالجزائر العاصمة، وهذا بحضور القائمين على المسابقة والمحضر القضائي لإضفاء الشفافية على العملية.

مثلما جرت العادة، عرضت "الخبر" على قرائها، رفقة شريكها الاقتصادي "إيريس"، هدايا مغرية جدا للفوز، في مقدمتها مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية، هواتف نقالة محملة باشتراك لمدة سنة كاملة، شاشات تلفزيون، وغيرها.

وعرفت عملية السحب لمسابقة "الخبر" الكبرى مشاركة قياسية للأسبوع الثالث، عكسها العدد الكبير من الرسائل النصية القصيرة، وقد ابتسم الحظ لـ60 فائزا بالهدايا القيمة.

يُذكر أن المسابقة انطلقت منذ شهر، وأسفرت عن 50 فائز خلال الأسبوع الأول، و3 فائزين في الأسبوع الثاني بمختلف الهدايا الكهرومنزلية، وستستمر على مدار 90 يوما إلى غاية السحب النهائي، حيث ستنشر أسماء الفائزين كل يوم خميس.

وسيتسنى للمشاركين إرسال الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، ولمضاعفة فرص الفوز سيُسمح للمشاركين بإعادة إرسال الأجوبة أكثر من مرة.

قائمة الفائزين:

1. بن ناصر حمزة – بجاية

2. شنتوف لحسن - مستغانم

3. قوادري مصطفى - عين الدفلى

4. بلجوزي عادل - الجزائر

5. بوغار عبد الحليم - الجزائر

6. شوفي باديس - قسنطينة

7. لعلاوي محمد شرف الدين - الجزائر

8. شراد حليم - البليدة

9. بوطبة محمد - ورقلة

10. ميقارنية سفيان - شلف

11. ساكري سمير - جيجل

12. بلحمري فتيحة -تيبازة

13. جمال مسرحي - باتنة

14. عرابجي حسان - البليدة

15. محمدي نور الدين - البليدة

16. خوجة نوردين - بسكرة

17. ميرازيق فريد - الجزائر

18. غربي حسين - الجزائر

19. جلابي أحمد - الوادي

20. شافعي محمد - باتنة

21. نموشي عبد السلام- ميلة

22. بادي مصطفى - بشار

23. مهديد عبد الرزاق - البليدة

24. عبد الحميد بغيجة - قسنطينة

25. تواتي عبد الكريم - تلمسان

26. قندوسي خيرة -سعيدة

27. ناصري خلف - باتنة

28. قبايلي محمد نوار ربيع - غرداية

29. لعجامة ربيع -الطارف

30. بوزيدي محمود - شلف

31. زيدوري ميلود - غرداية

32. تيغيلت عميروش - الجزائر

33. بلعلمي خميسي - سطيف

34. ضياف قادة - معسكر

35. مواسي صفيان - قسنطينة

36. سعيداني عبد العزيز - بجاية

37. بن سميشة شكيب - سيدي بلعباس

38. فركان مراد - بجاية

39. عمران صالحي - باتنة

40. مخاطرية عبد الوهاب - وهران

41. صلحي عبد الجلال - البليدة

42. دياب نبيل - باتنة

43. حلوان منور - بومرداس

44. مشكاك حليم - الجزائر

45. بنميرة نور الدين - وهران

46. مرزوقي عبد الكريم - عنابة

47. قاسي عبد الرزاق - بويرة

48. قصاب الحاج - الشلف

49. عابد اسماعيل - أم البواقي

50. بلمولود نجيب - سطيف

51. أحمد زبيدة - الجلفة

52. أحداد حسين - بجاية

53. بوسليماني صالح - الجزائر

54. عمريش نبيل - الجزائر

55. بن عبد الكريم عبد الرحمن - عين صالح

56. يخلف حسين - قالمة

57. ندرومي هادي - تلمسان

58. بلقاسم وهيبة -عنابة

59. بوفناية رضية -بومرداس

60. قبلي سعدان – سطيف