تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف شخص وسط مدينة سطيف وحجزت كمية معتبرة من اللحوم البيضاء "دجاج" ناهز وزنها 4.5 قناطير، كان ينقلها دون احترام شروط النظافة والنقل ودون حيازة شهادة طبية بيطرية تثبت مصدرها أو صحتها للاستهلاك البشري.

وأفادت إذاعة سطيف نقلا عن مصالح الأمن أن هذه العملية التي أطرها أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف، تمت إثر نصب نقطة مراقبة وسط المدينة، مكنت من توقيف مركبة نفعية تبين بعد إخضاعها للمراقبة أنها محملة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء "دجاج" ناهز وزنها 4.5 قنطار.

كما اتضح أن ناقلها لا يحوز أية وثيقة أو شهادة طبية بيطرية تثبت مصدرها أو مكان ذبحها أو حتى صحتها للاستهلاك الأدمي، فضلا عن انعدام أدنى شروط النظافة والنقل بسبب عدم تهيئة المركبة المستغلة للنقل.

وقد أعدت الضبطية القضائية بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية، ملفا جزائيا ضد المخالف، عن تهمة نقل لحوم بيضاء دون احترام شروط النظافة والنقل مع انعدام شهادة الطبيب البيطري، أرسل إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها.