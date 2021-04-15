كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن البلد سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد 19"، بلغ 200739، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أفريل، كذلك سجلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليونا، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألف وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بـ "كوفيد 19"، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.