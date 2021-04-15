تواجه الجالية الفرنسية في باكستان "تهديدات جدية" حسب سفارة باريس في إسلام أباد، التي دعت مواطنيها والشركات الفرنسية إلى مغادرة هذا البلد "مؤقتا".

وقالت السفارة في رسالة إلى الفرنسيين، المقيمين في باكستان حيث اندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا هذا الأسبوع، "بسبب التهديدات الجدية للمصالح الفرنسية في باكستان، ينصح الفرنسيون والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد مؤقتا".

ويتظاهر الحزب الإسلامي المتطرف "حركة لبيك باكستان" للمطالبة بطرد السفير من باكستان منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر الرسوم الكاريكاتورية باسم حرية التعبير خلال تكريم مدرس قُتل في 16 أكتوبر في عملية إرهابية بعدما عرض رسوما ساخرة على طلابه.

وقد أغلقت جزئيا مدن لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب) والعاصمة إسلام أباد في إطار احتجاجه. وواجهت الشرطة بعنف المظاهرات التي أسفرت عن مقتل شرطيين اثنين.