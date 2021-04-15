كشفت اليوم الخميس، وسائل إعلام مصرية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طوى بصفة نهائية صفحة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب موقع "صدى البلد" المصري، فإنه لا يوجد أي ردة فعل من الكاف بشأن الجدل الذي أثير حول مباراة الترجي والمولودية، خاصة وأن مراقب المباراة لم يقدم ما يفيد بوجود تلاعب في المباراة وهو ما أدى إلى اعتمادها وبات الزمالك خارج السباق.

وكان نادي القلعة البيضاء قد أبدى انزعاجه من مواجهة الناديين والتي وصفها بغير الرياضية من خلال وجود تلاعب فيها بعد انتهائها بالتعادل بين الفريقين وهو الأمر الذي أدى إلى إقصاء ممثل الكرة المصرية.