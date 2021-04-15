توفي 17 شخصا وأصيب 509 آخرون بجروح في 415 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أفريل الجاري، حسب ما أوردته اليوم الخميس مصالح الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني.

ومقارنة مع الإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+16) حادث وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+ 45) جريحا وارتفاعا في عدد الوفيات بـ (+ 09).

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان الإفراط في السرعة الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.