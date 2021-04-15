أفادت صحيفة "Jyllands-Posten" الدنماركية، بأن جمعية تأمين المرضى في البلاد تلقت 29 دعوى من الأشخاص الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" وثمانية دعاوى من الذين تلقوا لقاح "فايزرـ بيونتيك".

ونقلت الصحيفة، اليوم الخميس، عن تصريح لمديرة الجمعية، كارن-إنغر باست: "إن عدد الدعاوى كبير، وخاصة على خلفية تلقي نحو مليون شخص جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

لكن توجد هناك عدة حالات نريد أن ندرسها بأنفسنا، لأن فكرة نظام تقديم التعويضات للمرضى تنحصر في أنه يجب أن يكون هناك احتمال للحصول عليها حال حدوث مضاعفات جانبية خطيرة وطويلة الأمد لدى المرضى".

وأفادت دائرة الصحة الدنماركية سابقا بأنها اتخذت قرارا حول التخلى عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" وكذلك اللقاح الذي تنتجه شركة "جونسون أند جونسون". وفي السويد طالب نحو 150 شخصا بتعويض من جانب صندوق التأمين للمنتجات الطبية بسبب مضاعفات جانبية بعد التلقيح ضد فيروس كورونا باللقاحين المذكورين. وأدى التطعيم في هذا البلد إلى وفاة شخصين.