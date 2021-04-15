أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، تمديد تطبيق الحجر المنزلي من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الرابعة من صباح اليوم الموالي على تسع ولايات لمدة 15 يوما إضافية.

وحسب بيان الوزارة الأولى فإن الولايات المعنية بالحجر المنزلي هي: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس ووهران. واستثنى القرار 49 ولاية.

وستطبق تدابير هذا الحجر ابتداء من يوم الجمعة 16 أفريل2021

وأوضح ذات البيان، أنه يمكن للولاة اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما تكييف الـمواقيت، وإقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو أكثر، أو مكانًا، أو حيا، يشهد بؤرًا للعدوى.

ودعت الحكومة في بيانها، الـمواطنينَ إلى "مواصلة جهود التعبئة من أجل الحفاظ على نفس درجة اليقظة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا في بلادنا، والاستمرار في الامتثال بدقة لتدابير الوقاية الـموصى بها، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة الإجباري، وغسل اليدين باستمرار للحيلولة دون انتعاش هذا الوباء من جديد".