قال متعاملون أوربيون اليوم الخميس أن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى قمحا صلبا في مناقصة أُغلقت يوم الأربعاء.

وقال المتعاملون في تقديرات أولية إن الكمية المشتراة لم تتضح لكنهم يعتقدون أنها تدور حول 200 ألف طن.

وبحسب تقديرات المتعاملين جرى شراء شحنتين بحجم سفن بضائع صب فئة بنماكس، واحدة بسعر يتراوح بين 351 دولارا إلى 352 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن وأخرى لقمح كندي صلد بسعر أعلى قليلا.

كما جرى شراء شحنتين إلى ثلاث شحنات بحجم سفن بضائع صب من فئة هاندي سايز في النطاق الأعلى لمستوى 350 دولارا عند نحو 358 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. والشحنات مطلوبة في الفترة بين أول ماي والخامس عشر منه وبين الخامس عشر من ماي و31 منه.