تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تساقط أمطار وهبوب رياح قوية مصحوبة بحبات الرمل على عدة ولايات بوسط وغرب وجنوب البلاد.

وأوضح ذات المصدر في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن أمطارا غزيرة ستتهاطل بداية من صبيحة اليوم على ولايات بجاية، البليدة، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، المدية، سيدي بلعباس، معسكر، تيبازة، عين الدفلى، عين تيموشنت وغليزان.

وأضاف نفس المصدر أن الأمطار المتوقعة ستتواصل إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة على أن تقدر كمية التساقط طوال صلاحية النشرية بين 15 و20 ملم.

ونبهت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية مصحوبة بحبات الرمل في الولايات الجنوبية على عدة ولايات بداية من منتصف نهار اليوم إلى عاية الساعة السادسة من صبيحة الغد الجمعة، والولايات المعنية هي: أدرار، الشلف، بشار، تلمسان، الجزائر العاصمة، مستغانم، ورڤلة، وهران، البيض، بومرداس، الوادي، النعامة، المغير، المنيعة، تيميمون، تڤرت وعين صالح. وقد تصل سرعة الرياح إلى 60 كلم في الساعة.