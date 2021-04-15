تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تساقط أمطار عزيرة وهبوب رياح قوية مصحوبة بحبات الرمل على عدة ولايات بوسط وغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تكون أحيانا في شكل عواصف رعدية ستتهاطل بداية من اليوم على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم وغليزان.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي ستنتهي في الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، ستتراوح بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50 ملم محليا.

وفي نشرية أخرى لنفس المصالح أفادت أن الأمطار الغزيرة والتي تكون أحيانا في شكل عواصف رعدية ستميز بداية من الساعة التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الجمعة الطقس بولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس والبويرة. وستتراوح كميات الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم وقد تتجاوز في بعض الأحيان 50 ملم محليا.

وفي فترة لاحقة ستلتحق هذه الأمطار الغزيرة بداية من الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة حتى الساعة التاسعة ليلا بولايات بجاية، تيزي وزو، جيجل، شمال سطيف، ميلة، قسنطينة، بالإضافة إلى برج بوعريريج، قالمة، عنابة والطارف. على أن تقدر كمية التساقط طوال صلاحية النشرية بين 20و40 ملم وقد تتعدى في بعض الأحيان 50 ملم.

ونبهت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية مصحوبة بحبات الرمل متسببة في تقليص الرؤية على عدة ولايات جنوبية بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشرة من ليلة هذا الخميس، والولايات المعنية هي: الوادي، تقرت، ورڤلة، المغير، أولاد جلال، بسكرة، خنشلة وتبسة. ستتراوح سرعة هذه الرياح بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تتعدى في بعض الأحيان 80 كلم في الساعة.

كما ستهب الرياح القوية المحملة بحبات الرمل على ولايات الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تندوف، أدرار، تيميمون، المنيعة، غرداية، عين صالح وإليزي.