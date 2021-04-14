أفادت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بـ"القلق" من احتمال تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.



وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو على أن "عدد الحالات ازداد بنسبة 22% والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه".



وأوضح قائلا "تعكس هذه الزيادة في الحالات اتجاها يبعث على القلق" في المنطقة التي تمتد من المغرب حتى باكستان، مضيفا "يساورنا القلق على وجه الخصوص من أن الوضع الحالي قد يتفاقم خلال شهر رمضان إذا لم يلتزم الناس بالتدابير الاحترازية التي أثبتت جدواها".



وقال المنظري "قد يشعر الناس هذا العام مثل العام الماضي بأن روح رمضان قد تغيرت بسبب التباعد الاجتماعي وحظر الخروج". غير أنه اعتبر أن الإجراءات (الاحترازية) التي يجب تطبيقها للمساعدة على احتواء الجائحة تتماشى مع المبادئ الأساسية للإسلام ومنها القاعدة الفقهية التي تنص على أنه "لا ضرر ولا ضرار".



وخففت العديد من الدول الإجراءات التي اتبعتها العام الماضي في رمضان لوقف انتشار الجائحة.



