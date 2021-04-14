أصيب مساء اليوم 6 أشخاص في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة في شطره الرابط بين بلدية البويرة وبلدية جباحية بمخرج نفق عين شريكي .



وحسب عبدات يوسف الملازم الاول المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه نجم عن حادث مرور 6 جرحى وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر مخرج نفق عين شريكي على الساعة 19سا56 الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة أجرة و سيارة سياحية ، أين تم إسعاف المصابين و نقلهم إلى مستشفى الاخضرية.