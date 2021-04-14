واصل ريال مدريد حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، الغائب عنه منذ ثلاثة أعوام، واقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه ليفربول.



ولم يتمكن فريق ليفربول من الوصول إلى شباك ضيفه ريال مدريد، بالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت له للتسجيل على ملعب "أنفيلد".



وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز" ليغ، بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول (3-1)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.



وضرب ريال مدريد بذلك موعدا في المربع الذهبي للبطولة، مع الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي، الذي انتزع بدوره بطاقة التأهل إلى هذا الدور أيضا، من فريق بورتو البرتغالي.