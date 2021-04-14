فاز مانشستر سيتي على مضيفه بوريسيا دورتموند بنتيجة 2-1، في قمة إياب الدورربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، وبذلك تأهل السيتي لنصف النهائي مستفيدًا من فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة (2-1).



وتمكن النجم الجزائري رياض محرز من إحراز هدف التعادل لفريقه إثر ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.



ويعتبر هذا الهدف الأول لبطل إفريقيا في "التشامبيونزليغ" مع فريقه هذا الموسم.



وافتتح دورتموند التسجيل عبر جودي بيلينجهام في الدقيقة (15)، وعدل رياض محرز النتيجة (55) من علامة الجزاء، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني (75).







