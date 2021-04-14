أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره النيجري، محمد بازوم، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية النيجر، السيد محمد بازوم, استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم".