قالت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر حماية مناعية أكبر من اللقاحات الأخرى المستخدمة في البلاد، مبرزة أنها تتعامل مع عدة لقاحات من ضمنها اللقاح الروسي، حيث تقوم الوزارة بمراقبة إمكانية الإصابة بعد التلقيح.

وذكر خوان مانويل كاستيلي، أحد مسؤولي وزارة الصحة الارجنتينية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، إنه تم تشخيص إصابة 0.27% من الملقحين بجرعات "سبوتنيك ",لافتا إلى أن اللقاح يقلل من احتمالية حدوث مضاعفات من فيروس كورونا والوفيات، لكنه لا يقضي على العدوى بنسبة 100%.

شار إلى أن الأرجنتين تواجه حاليا، موجة ثانية من وباء كورونا، حيث تم رصد اكثر من مليوني شخص مصاب في البلاد من اصل 44 مليون نسمة، تعداد سكان الأرجنتين، حسبما ذكرته احصائيات رسمية.

وكان رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، أعلن في 10 ديسمبر 2020 أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من جانفي إلى فيفري 2021.