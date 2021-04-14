أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، اندماج لاعبه الدولي الجزائري هشام بوداوي في التدريبات الجماعية ما يعني جاهزيته للمقابلات القادمة في "الليغ 1".

ويغيب ابن مدينة بشار عن تشكيلة النادي الفرنسي منذ بداية شهر مارس الماضي بعض تعرضه لإصابة، وعاد إلى التدريبات على انفراد قبل أيام.

وكان الدولي الجزائري الآخر يوسف عطال قد عاد هو أيضا إلى التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء وفق ما أعلن نادي نيس.

وأدت الإصابات إلى غياب بطلي إفريقيا سنة 2019 عن تربص المنتخب الوطني أواخر شهر مارس والذي تخللته مقابلتين في إطار تصفيات "الكان" ضد زامبيا وبوتسوانا.