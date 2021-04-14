توفي 15 شخصا وأصيب 5 اخرون، اليوم الأربعاء، في تفجير لغم أرضي قرب مدينة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى جنوب الصومال، حسبما اوردته اذاعة مقديشو الحكومية.

و ذكرت الإذاعة مقديشو، أن "لغما أرضيا استهدف سيارة نقل عام (حافلة) كانت متجهة من العاصمة مقديشو إلى مدينة جوهر".

وأضافت أن "التفجير أسفر عن مقتل 15 شخصا من ركاب السيارة، فيما أصيب خمسة ركاب اخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة بلعد".

ولم تعلن لحد الساعةن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مسلحي جماعة "الشباب" الإرهابية الذين يستهدفون المركبات العسكرية الحكومية والإفريقية، التي تستخدم الطريق الرابط بين العاصمة ومدينة جوهر حاضرة إقليم شبيلى الوسطى.