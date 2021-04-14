توفي ما لا يقل عن 20 طفلا بعد اندلاع حريق في مدرسة ابتدائية في النيجر غربي قارة أفريقيا.

وذكر بيان حكومي نقله التليفزيون اليوم الأربعاء أن معظم الأطفال من البنات والبنين كانوا في مرحلة رياض الأطفال.

وقال البيان إن عددا كبيرا من الأطفال أصيبوا بجروح جراء الحريق الذى دمر عدة فصول دراسية وأدى إلى عرقلة ممرات وبوابات الخروج .

ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء في أحد الأحياء الأكثر فقرا في عاصمة النيجر نيامي.

وقالت الحكومة إن السلطات وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا.