صدر المرسوم التنفيذي رقم 21 - 128 المؤرخ في 29 مارس 2021 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم84 - 365 المؤرخ في 1 ديسمبر 1984، والخاص بتكوين بلديات الولايات العشر المستحدثة على مستوى جنوب البلاد ومشتملاتها وحدودها الإقليمية في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وحسب المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، فإنه يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية بالنسبة لولايات أدرار وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي والوادي وغرداية، ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 12.19 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 المعدل والمتمم للقانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق ل4 فبراير سنة 1984 المذكور سالفا.

ووفقا للجدول الملحق بالمرسوم، فإن البلديات الملحقة بولاية أدرار هي أدرار وفنوغيل و تاماست ورقان وسالي وإن زغمير واقبلي وتيت واولاد احمد تيمي وتسابيت وبودة وزاوية كنتة وأولف وتيمقتن وتامنطيط، فيما تضم ولاية بسكرة بلديات بسكرة وأوماش وشتمة والحاجب وجمورة والوطاية والبرانيس وعين زعطوط والقنطرة وبوشقرون ولشانة وأورلال ومليلي ومخادمة وفوغالة وبرج بن عزوز والغروس ولواء وسيدي عقبة وعين الناقة والحوش ومشونش والمزيرعة وزريبة الوادي والفيض وخنقة سيدي ناجي.

أما ولاية بشار فتضم بلديات بشار والأحمر وموغل وبوقايس وبني ونيف وقنادسة ومريجة و العبادلة وعرق فراج ومشرع هواري بومدين وتاغيت، في الوقت الذي تشمل فيه ولاية تامنغست بلديات تامنغست واباليسا وان امقل وتاظروك وادلس، وولاية ورقلة بلديات ورقلة ونقوسة والرويسات وسيدي خويلد وحاسي بن عبد الله وعين البيضاء وحاسي مسعود والبرمة.

وبالنسبة لولاية إليزي فتضم بلديات ايليزي وبرج عمر ادريس وان اميناس ودبداب، فيما تضم ولاية الوادي بلديات الوادي ووادي العلندة ومية ونسى واليياضة والطريفاوي وكوينين وتاغزوت ورماس ورباح والتخلة والعقلة ودوار الماء والدبيلة والمقرن وحاسي خليفة وحساني عبد الكريم وسيدي عون وبني قشة وطالب العربي وقمار والرقيبة وحمراية.

ووفق الجدول المتضمن في المرسوم، فان ولاية غرداية تشمل بلديات غرداية والعطف وبونورة وضاية بن ضحوة والقرارة وبريان ومتليلي وسبسب وزلفانة والمنصورة، وولاية تيميمون تشمل بلديات تميمون واولاد سعيد واولاد عيسى واوقروت ودلدول والمطارفة وشروين وطالمين وقصر قدور وتينركوك.

أما ولاية برج باجي مختار فتضم من جهتها بلديات برج باجي مختار وتيمياوين وولاية اولاد جلال بلديات اولادجلال والدوسن وسيدي خالد والبساباس وراس الميهاد والشعيبة، وولاية بني عباس بلديات بني عباس وتامترت واقلي والوطاء وبني يخلف وكرزاز وتيمودي واولاد خضير وقصابي وتبلبلة .

وتضم ولاية إن صالح بلديات ان صالح وان غار وفقارة الزاوية، وولاية ان قزام بلديات ان قزام وتين زواتين، وولاية توقرت بلديات توقرت ونزلة والزاوية العابدية وتيبسبست وسيدي سليمان وتماسين وبليدة عامر والمقارين والطيبات وبن ناصر والمنقر والحجيرة والعالية.

وبخصوص البلديات التي اتبعت بولاية جانت فهي جانت وبرج الحواس، فيما ضمت ولاية المغير بلديات المغير وام الطيور وسطيل وسيدي خليل وجامعة وتندلة ومرارة وسيدي عمران و ولاية النعامة بلديات المنيعة وحاسي القارة وحاسي الفحل.