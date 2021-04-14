أعلنت النقابة المستقلة لموظفي الضرائب الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام.

وأرسلت النقابة إشعار بالإضراب إلى المديرية العامة للضرائب نشرت نصه على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، اليوم الأربعاء، معتبرة أن اللجوء لهذا القرار جاء بعد عدم التكفل الجدي بـ"المطالب المشروعة" من قبل الوزارة الوصية.

وسيمتد الإضراب الجديد من يوم الثلاثاء 20 أفريل إلى غاية يوم الخميس 22 أفريل 2021، حيث حذرت النقابة من أن عدم استجابة وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب للمطالب المطروحة سيدفع إلى اتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون.

وكان عمال الضرائب قد شنوا إضرابا لمدة ثلاثة أيام أواخر الشهر الماضي تسبب في تعطل عملية بيع قسيمات السيارات، ما دفع بالمديرية العامة للضرائب إلى تمديد فترة اقتناء القسيمة إلى غاية نهاية الشهر الجاري.