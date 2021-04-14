أوقفت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية جيجل شابين بتهمة تخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، في عملية مكنت من حجز ما يقارب 02 كلغ من القنب الهندي و439 قرص من المهلوسات من مختلف الأنواع.

وأشارت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية بأنه وعلى إثر معلومات وردت إلى الفرقة المذكورة بخصوص نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في مجال حيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية في أوساط الشباب بولاية جيجل، باشر عناصر الشرطة تحرياتهم وأبحاثهم التي مكنتهم من تحديد هوية أربعة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و36 سنة، أحدهم مسبوق قضائيا، حيث تم وضع خطة ميدانية تم خلالها توقيف اثنان من أفراد المجموعة وحجز الكمية المذكورة من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 10 ملايين سنتيم، فيما لا يزال البحث جاري عن الشخصين المتبقين.

الموقوفان أحيلا على العدالة حيث صدر في حقهما أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.