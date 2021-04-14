واصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الجزائر ارتفاعه النسبي بعدما عرفت الوضعية الوبائية في الشهرين الماضيين استقرارا وانخفضت الحالات اليومية إلى تحت حاجز المئة إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، تسجيل 176 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24ساعة الماضية، ما يؤكد المنحى التصاعدي لعدد الحالات المؤكدة مؤخرا (154 حالة أمس الثلاثاء و129 حالة أول أمس الإثنين).

كما أعلن بيان الوزارة إحصاء 4 وفيات و116 حالة شفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد حاليا 17 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 118.975، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.929 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.141 حالة.

وأضاف البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.