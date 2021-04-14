حذرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الأربعاء من أي تصعيد "من جانب أي طرف" في الأزمة النووية الإيرانية، بعد الحادث في منشأة نطنز الإيرانية والذي تحمل طهران المسؤولية عنه إلى الكيان الصهيوني.

وأفاد المتحدثون باسم وزارات الخارجية في الدول الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015: "في ضوء التطورات الأخيرة، نرفض أي تصعيد من قبل أي جهة، وندعو إيران إلى عدم تعقيد العملية الدبلوماسية".

ومن جانب آخر اعتبرت القوى الأوروبية الأربعاء أن إعلان ايران بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يشكل "تطورا خطيرا" وهو خطوة "تخالف أجواء" المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.