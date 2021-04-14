أعلن معهد باستور، اليوم الأربعاء، تسجل 51 إصابة جديدة بسلالات كورونا المتحورة في الجزائر.

وجاء في بيان للمعهد على صفحته الرسمية في الفايسبوك "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV-2 في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، تم تأكيد 20 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) و31 حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525)".

وحسب نفس المصدر فإن الحالات الجديدة المؤكدة للسلالة البريطانية تتوزع على أربع ولايات هي: 16 حالة في ولاية الجزائر، حالتين في ولاية البليدة، حالة واحدة في ولاية الجلفة وحالة واحدة في ولاية وهران.

أما بالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة النيجيرية فيتعلق الأمر بـ: 5 حالات في ولاية الجزائر، حالة واحدة في ولاية البليدة، 5 حالات في ولاية الجلفة، 16 حالة في ولاية الأغواط؛ حالة واحدة في ولاية المدية؛ حالتين في ولاية غليزان وحالة واحدة في ولاية تقرت.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة إلى حد الآن إلى 78 حالة من السلالة البريطانية و129 حالة من السلالة النيجيرية.