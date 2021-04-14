واصل موظفو وعمال عدة مكاتب بريدية على مستوى الجزائر العاصمة توقفهم عن العمل، اليوم الأربعاء، بالرغم من قيام المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر بصب أول قسط من المنحة التحفيزية التي كانوا يطالبون بها أساسا من جملة مطالب مهنية و اجتماعية أخرى.

وأوضح بعض عمال المؤسسة على مستوى مكاتب بريدية بالحراش والدار البيضاء والقبة وحسين داي وبن عكنون أن حركتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها أول أمس الاثنين، جاءت على "خلفية عدم تلقيهم ردا من الإدارة عن مطالبهم العالقة منذ سنوات".

وتتمثل هذه المطالب سيما من "منحتي المردودية الفردية والجماعية (PRC/PRI) وزيادة في الأجور مع وضع نظام تحفيزي خاص بالعاملات والعمال الشاغلين لمناصب تجعلهم في اتصال مباشر مع الزبائن وكذا تحسين ظروف عمل ومعيشة المستخدمين".

وأكد العمال المضربون أنهم "ليسوا مستعدين للتخلي عن حركتهم الاحتجاجية"، معبرين عن "أسفهم حيال المواطنين لأنهم لن يستطيعوا تلقي رواتبهم سيما المتقاعدين".

يذكر أن بعض مكاتب بريدية على غرار البريد المركزي وتلك المتواجدة ببئر مراد رايس والعناصر تقوم بضمان الحد الأدنى للعمل.