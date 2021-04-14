شرع المجلس الإسلامي الأعلى في رقمنة كل منشوراته وإصداراته في منصات إلكترونية من خلال استغلال البوابة الإلكترونية التي تشمل ثلاثة مواقع إلكترونية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار المهام الموكلة لمديرية التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى، فقد تم "الشروع في رقمنة كل منشورات وإصدارات المجلس ووضعها تحت تصرف الباحثين والجمهور في منصات إلكترونية من خلال استغلال البوابة الإلكترونية التي تشمل ثلاثة مواقع إلكترونية: موقع المجلس، موقع الهيئة الشرعية للصيرفة الاسلامية وموقع رئيس المجلس".

وفي سياق ذي صلة، أصدر المجلس "45.000 إصدار باعتبارها دعائم علمية ومعرفية توثق كل النشاط الذي يقوم به المجلس، حيث شملت هذه الإصدارات كراسات المجلس، أعمال المؤتمرات، مجلة الدراسات الاسلامية، بحوث أعضاء المجلس والبيانات الشرعية للمجلس".

كما تم "تمكين أكثر من 50 جمعية وطنية ثقافية وعلمية من منشورات وإصدارات المجلس في مختلف مناطق الوطن، فضلا عن توزيع أزيد من 20.000 من منشورات وإصدارات المجلس في مختلف المناسبات وإيصالها إلى أغلب الفئات الاجتماعية".