تحدث المدير الرياضي لفريق شباب بلوزداد حسين ياحي عن هوية المدرب القادم للنادي من أجل خلافة الفرنسي فرانك دوما.

وقال ياحي، اليوم، في تصريحات للصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك:" من الصعب ايجاد مدربين في منتصف الموسم، اتصلنا بالبعض منهم لكنهم رفضوا العمل في منتصف الموسم، يريدون الإشراف على الفريق منذ البداية".

وأضاف: "الحسم في هوية المدرب القادم سيحّل في غضون يومين مع المدربين الذين اتصلنا بهم، لا يهمني تقني أجنبي أو محلي، المهم بالنسبة لنا هو أن يتماشى مع أهداف ومشروع الفريق".

المتحدث عرّج على الانتدابات الأخيرة للفريق وقال بأنه ضد فكرة التعاقد مع لاعب عن طريق الفيديو أو الصورة، بالنسبة إليه الأمر يحتاج إلى متابعة بالعين المجردة واللاعبين الذين تم انتدابهم مؤخرا كانوا في المستوى رفقة أنديتهم.

ياحي قال بأن الفريق راسل إدارة ملعب 5 جويلية من أجل السماح لهم باستقبال اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة ، عوضا عن ملعب 20 أوت الذي يفتقد للإنارة الكافية ، ناهيك على أن المواجهات القادمة للشباب في دوري أبطال إفريقيا ستلعب على ملعب 5 جويلية وهي فرصة للتحضير لتلك اللقاءات الهامة.

وعلى صعيد الطاقم الطبي تدعم فريق شباب بلوزداد بالدكتور محمد بوغلالي ليكون الطبيب الرئيسي في النادي وفق نفس المتحدث.